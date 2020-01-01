رسميًا - كريم حافظ ينتقل إلى مالطية سبور على سبيل الإعارة

كريم حافظ يرحل عن قاسم باشا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي مالطية سبور التركي عن تعاقده مع كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر السابق قادمًا من نادي قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كريم حافظ واحد من الشباب الواعدين المصريين في ملاعب أوروبا، ضمن صفوف قاسم باشا خلال الفترة الماضية حيث انضم لهم الموسم الماضي.

وأعلن مالطية سبور عن تعاقده مع ظهير أيسرمنتخب مصر السابق، على سبيل الإعارة من قاسم باشا حتى نهاية الموسم الجاري.

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وكان حافظ ضمن اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة المدير الفني لقاسم باشا للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

Mısırlı milli futbolcu Karim Hafez BtcTurk Yeni Malatyaspor'umuzda...

24 yaşındaki Kasımpaşalı sol bek Karim Hafez ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız. pic.twitter.com/78mkKVzAtv — BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 31, 2020

ولم يقدم حافظ الأداء الذي يبقيه ضمن صفوف قاسم باشا الذي كان يلعب له أيضًا محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الحالي.