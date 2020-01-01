الترجي يهزم الصفاقسي ويُتوج بطلًا للسوبر التونسي

المباراة حسمت بركلات الجزاء الترجيحية

تُوج الترجي بكأس السوبر التونسي للمرة الخامسة في تاريخه عقب انتصاره على الصفاقسي بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي برادس.

الترجي تأهل للقاء بعد فوزه بالدوري التونسي الموسم الماضي، فيما فاز الصفاقسي بكأس تونس 2018-2019 بتغلبه في المباراة النهائية على النجم الساحلي بركلات الجزاء الترجيحية.

ولم ترتق المباراة للمستوى المطلوب وغلب عليها الحذر الدفاعي من الفريقين وسط غياب للمحاولات الهجومية الجادة والفرص الحقيقية على المرميين خاصة في الشوط الثاني، إذ شهدت الفترة الأولى بعض المحاولات الجيدة للترجي.

نهاية اللقاء بالتعادل السلبي أجبر الفريقين على خوض صراع ركلات الجزاء الترجيحية الذي جاءت مثيرة للغاية، إذ نجح الفريقان في إحراز الركلات الأربعة الأولى قبل أن يُهدر حمدو الهوني ركلة الجزاء الأخيرة لفريق باب سويقة بتسديدها في العارضة لكن عبد الله العمري أضاع فرصة فوز الصفاقسي بإهدار ركلة الجزاء الخامسة بنفس الطريقة.

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تقدم عبد القادر بدران لتسديد الركلة السادسة للترجي ونجح في إحرازها، فيما فشل محمد إسلام بكير في تسجيل ركلة الصفاقسي ليخسر اللقاء بنتيجة 5-4.