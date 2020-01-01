تركي آل الشيخ: لن أدعم أي نادٍ إلا الأهلي

الوزير السعودي يؤكد من جديد إخلاصه للأهلي رغم الخلافات

أكد تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، عدم وجود أي نية لديه لتقديم الدعم المادي لأي نادٍ في مصر سوى الأهلي، رغم المشكلات مع مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.

الوزير السعودي تولى الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء لفترة، قبل أن تضرب الأزمات العلاقة بينهما، بدايةً من تقديم آل الشيخ لاستقالته، مرورًا بإعلان مجلس الخطيب قبولها بعد أكثر من عام من الخلافات، مقررًا رد كافة المبالغ المالية التي تبرع بها للنادي له.

اقرأ أيضًا | النسر يحلق بالدوري الـ42 .. أبرز المواسم التي حسمها الأهلي مبكرًا

المزيد من الفرق

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الاهلي يظل دائما الفرحة والبهجة في حياتي، أقولها صريحه، لن أدعم أي نادي آخر غير النادي الذي أحبه واشجعه".

الاهلي يظل دائما الفرحة والبهجة في حياتي أقولها صريحه لن أدعم أي نادي آخر غير النادي الذي أحبه واشجعه Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Saturday, September 19, 2020

المارد الأحمر توج مؤخرًا بطلًا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، قبل نهاية الموسم بسبع جولات.

وعرض مالك ألميريا من قبل دعم الأهلي بصفقات خلال فترة الخلافات إلا أنه لم يلق استجابة من إدارة القلعة الحمراء، في ظل الخلافات المتكررة.

الأزمات الكثيرة دفع آل الشيخ من قبل لإعلان عن عدم تدخله في أي شأن متعلق بالأحمر لحين رحيل المجلس الحالي إلا أنه يخرج بين الحين وآخر للتأكيد على استعداده لتلبية نداء الفريق في أي وقت.