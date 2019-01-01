الصربي ميتشو يصل القاهرة تمهيدًا لتدريب الزمالك

هل ينجح ميتشو في مهمته مع الزمالك؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهد مطار القاهرة صباح اليوم الأحد، وصول المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، تمهيدًا لتوقيع عقود تدريبه فريق نادي الزمالك.

ميتشو فسخ عقده مع ناديه السابق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بعد الاتفاق مع رئيس نادي الزمالك، على تدريب الفريق الأبيض.

المدرب الصربي وصل إلى القاهرة، بعد الاتهامات الجنسية التي تعرض لها في جنوب إفريقيا مؤخرًا.

وكان ميتسو مدربًا لمنتخب أوغندا، حيث واجه منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

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وقاد المدرب الصربي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في 80 مباراة، نجح في الفوز بـ38 مباراة، وتعادل في 26 مباراة، وخسر 16 لقاء.

ويتولى مهمة تدريب الزمالك حاليًا المدرب طارق يحيى بشكل مؤقت، لحين إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو.