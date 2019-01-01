الاتفاق يضع شرطًا واحدًا للتخلي عن الكويكبي للنصر

هل يضم النصر محمد الكويكبي ويوافق على شرط الاتفاق؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

فتحت إدارة نادي الاتفاق باب المفاوضات من جديد من نادي النصر، من أجل إعارة محمد الكويكبي في صفوف العالمي، بداية من الموسم المقبل.

إدارة الاتفاق كانت قد قررت إغلاق باب المفاوضات مع النصر، من أجل إعارة محمد الكويكبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب ضعف المقابل المادي المعروض.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتفاق اشترطت الحصول على خدمات الثنائي عبد الله مادو وعبد العزيز الجبرين على سبيل الإعارة لمدة موسم، بالإضافة إلى مبلغ مالي، للتخلي عن الكويكبي.

رغبة خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق في ضم مادو والجبرين وراء فتح إدارة ناديه المفاوضات مرة أخرى، حيث يرغب في تدعيم مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط.

وتدرس إدارة نادي النصر العرض المقدم من نادي الاتفاق، من أجل اتخاذ القرار النهائي حول انتقال الثنائي مادو والجبرين إلى صفوف الاتفاق، للظفر بخدمات الكويكبي.

جاء ذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه الكويكبي الموسم الماضي رفقة الاتفاق، الأمر الذي جعله هدفًا لنادي النصر.