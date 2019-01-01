الصربي فلادان ميلويفيتش يرفض عرضًا لقيادة الهلال

المدير الفني رفض عرضًا من نادي الهلال لتدريبه في الموسم الجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية تعثر مفاوضات نادي الهلال السعودي مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن المدير الفني رفض عرضًا من نادي الهلال لتدريبه في الموسم الجديد.

التقارير أضافت أن المدير الفني أبلغ المفاوض الهلالي برغبته في الاستمرار بقيادة ناديه الحالي النجم الأحمر.

هل تعرفون من هو هذا النادي الذي لعب له الأسطورة سامي الجابر في العام 2000؟ 🤔 pic.twitter.com/jGNhRSltIs — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

إدارة الهلال كانت قد أقالت المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش بسبب سوء النتائج وتعاقدت مع المدير الفني البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن تحسم الإدارة الجديد للنادي والتي سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة ملف المدير الفني للفريق خاصة في ظل التنافس على لقب دوري أبطال آسيا في أغسطس المُقبل.

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يُذكر أن نادي الهلال كان قد خسر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خطف نادي النصر اللقب في الأسابيع الأخيرة.