الصراع لم ينته بعد .. مفاجأة قانونية جديدة في أزمة الاتحاد مع نجم الهلال

تطورات جديدة في صراع الاتحاد ونجم الهلال..

رغم دخولنا اليوم الأخير من الموسم الرياضي 2023-2024؛ إلا أن أزمة النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع عملاق جدة الاتحاد، لا تزال تسيل الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام.

نادي الاتحاد قدّم شكوى أمام لجنة الانضباط والأخلاق، ضد مالكوم؛ بتهمة توجيه حركة "غير أخلاقية"، لجماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

لكن.. لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت خلال الساعات الماضية، شكوى العميد الاتحادي، مع منح النادي مهلة أخيرة؛ من أجل "الاستئناف" على القرار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشف القانوني عبدالله الشايع، عن أن المهلة التي منحتها "الانضباط"، إلى نادي الاتحاد، تنتهي مساء اليوم الجمعة، بشكل رسمي.

الشايع على الرغم من ذلك، أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تمديد هذه المهلة التي تم منحها إلى الاتحاد، إلى مساء يوم الأحد القادم؛ وفقًا للوائح والقوانين.

وقال القانوني الرياضي: "اليوم يوافق الجمعة (إجازة أسبوعية).. لذلك فإن آخر يوم لإخطار اللجنة بالاستئناف، سيكون الأحد القادم".

جدير بالذكر أنه في حال قبول استئناف الاتحاد؛ سيتم ترحيل العقوبة التي سيتم توقيعها ضد مالكوم، إلى المباريات الرسمية في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.