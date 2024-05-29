رسميًا .. عقوبة جديدة على الاتحاد ورد صادم من لجنة الانضباط بشأن شكوى مالكوم وسعود عبدالحميد

أتى الخبر اليقين بعد جدل اليومين الماضيين..

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، قراراتها بشأن الجدل الدائر مؤخرًا حول شكوى نادي الاتحاد لثنائي الهلال سعود عبدالحميد والبرازيلي مالكوم.

النادي الجداوي كان قد قدم قبل يومين شكوى ضد ثنائي الزعيم على إثر استفزازاتهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في 30 من أبريل الماضي.

الجدل دار طوال الساعات الماضية، مستغربين من تأخر الاتحاد في تقديم شكوى ضد الثنائي وانتظار قبيل نهائي الكأس بين الهلال والنصر المقرر له غدًا الجمعة، لاتخاذ تلك الخطوة، متهمين العميد بالتآمر مع العالمي ضد الزعيم لحرمان الأخير من لاعبيه في الديربي الحاسم.

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لكن أنهت لجنة الانضباط هذا الجدل بالأساس معلنة رفضها شكوى إدارة النمور ضد مالكوم وسعود في قرار قابل للاستئناف.

ليس هذا وحسب، بل قررت اللجنة كذلك معاقبة الأرجنتيني مارسيلو جارياردو؛ المدير الفني للعميد، على إثر غيابه عن المؤتمر الصحفي عقب الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، بتغريمه 52 ألف ريال سعودي.

الاتحاد كان قد واجه النصر في تلك الجولة، وتلقى الهزيمة برباعية مقابل هدفين، ليفشل في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2.

ويأتي غياب جاياردو عن المؤتمر الصحفي للمرة الثانية على التوالي في ظل غموض مصيره مع الفريق، فالتقارير تتحدث عن أن ما يعطل إقالته هو الشرط الجزائي في عقده فقط وعدم توافر قيمته في خزينة النادي.