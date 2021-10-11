الصحافة الإسبانية: الغندور السبب في الخسارة من فرنسا!

حين يشعر الإسبان بأنهم تعرضوا لظلم تحكيمي من أي نوع في كرة القدم، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنهم هو الحديث عن جمال الغندور، الحكم المصري السابق.

منتخب إسبانيا خسر مساء الأحد أمام منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف، في نهائي منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

الهدف الثاني، الذي سجله كيليان مبابي لصالح فرنسا في الدقيقة 80 أثار جدلًا واسعًا في جميع الصحف والمواقع العالمية، كونه جاء من وجود نجم باريس سان جيرمان في موقف تسلل واضح.

لكن الحقيقة أن قيام إريك جارسيا مدافع إسبانيا بالتدخل وتعمد لمس تمريرة ثيو هيرنانديز، جعل وضع مبابي صحيحًا، لذلك أقر الإنجليزي أنتوني تايلور حكم المباراة وحكام تقنية الفيديو بصحة الهدف.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كان عنوانها في تقرير لها عن المباراة: "الغندور كان على الفار".

في إشارة إلى الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور، وواحدة من أشهر القصص في بطولات كأس العالم.

ماذا فعل جمال الغندور؟

خلال منافسات بطولة كأس العالم 2002، تواجه منتخب إسبانيا أمام كوريا الجنوبية في دور الثمانية، في مباراة أدارها تحكيميًا جمال الغندور.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي أهلت منتخب كوريا الجنوبية إلى المربع الذهبي للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه.

الغندور قام خلال المباراة بإلغاء هدفين لصالح منتخب إسبانيا، الأول بداعي وجود خطأ على المهاجم، والثاني بإيعاز من حكم الراية بأن الكرة خرجت أثناء لعب كرة عرضية سجلها منها فرناندو موريينتس هدفًا.

خسارة إسبانيا أمام كوريا الجنوبية أثارت جدلًا واسعًا حول العالم، خاصة بسبب الأخطاء التي شهدتها المباراة تحكيميًا من وجهة النظر الإسبانية، وبسببها أصبح اسم جمال الغندور متداولًا في أي أزمة تحكيمية يعيشها المنتخب الإسباني.

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