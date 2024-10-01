"الشوفان".. خطة هاري كين لزيادة ثروته الضخمة!

الدولي الإنجليزي يستثمر..

يستهدف هاري كين نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا تنمية ثروته الضخمة التي تبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، من خلال الانخراط في مشروع جديد.

وأصبح كين مساهمًا في شركة الشوفان الألمانية البريطانية "3Bears"، إلى جانب كونه وجهًا للعلامة التجارية.

وقال قائد منتخب إنجلترا عن تلك الشراكة: "كرياضي، الإفطار هو أهم وجبة بالنسبة لي، وبالطبع أولي الكثير من الاهتمام لما أتناوله، وما تأكله عائلتي".

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وأضاف: "عندما اكتشفت 3Bears (شركة يقع مقرها في ميونخ وتأسست عام 2016) تأثرت بشدة بكيفية نقلهم دقيق الشوفان إلى مستوى جديد".

ولعب كين دور البطولة في مقطع فيديو كوميدي يروج لصفقته مع 3Bears ، حيث يسمح له بالمشاركة في مشاريع مختلفة، بما في ذلك تطوير سلسلة المنتجات وعمليات التسويق، لكن وظيفته الأساسية لا تزال داخل الملعب مع بايرن ميونخ.

وسجل كين بالفعل ثلاثيتين هذا الموسم، ما جعله يصل إلى 10 أهداف في كل المسابقات مع الفريق البافاري، ويأمل في الاستمتاع بالعودة إلى إنجلترا غدًا الأربعاء عندما يواجه أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا.