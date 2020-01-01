الشلهوب: أُفضل اللعب مع جوميس عن حمدالله

الشلهوب يوضح مميزات جوميس وأفضليته عن حمدالله

تحدث محمد الشلهوب قائد فريق الهلال، عن الفرنسي جوميس مهاجم الزعيم والمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر.

ويتصارع دائمًا الثنائي جوميس وحمدالله على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي والماضي أيضًا.

وتوقف الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الماضية.

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وقال الشلهوب في تصريحات عبر "إنستجرام": "أفضل اللعب مع جوميس عن عبدالرزاق حمدالله لأسباب كثيرة، لأنه لاعب وإنسان وسرعان ما انسجم معنا بشكل سريع وساهم في فوز الهلال بدوري الأبطال".

وأضاف: "عبدالرزاق حمدالله يقدم نفسه بشكل مميز للغاية، وهو لاعب على مستوى عالٍ ولا يستسلم أبدًا خلال مشاركاته".

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وأردف الشلهوب خلال حديثه: "إدواردو قلبه أزرق، وأجانب الهلال بشكل عام يقدمون مستوى أكثر من ممتاز، وخدموا الفريق في الكثير من الأحيان ويستحقون الاستمرار "، مشيرًا إلى ضرورة استمرار البرازيلي في الفريق.

ويحتل الهلال السعودي المركز الأول في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق 6 نقاط عن النصر الذي أهدر بعض النقاط خلال المباريات الأخيرة.