الشعباني: لقب الدوري لم يكن سهل المنال للترجي

الترجي حسم الدوري التونسي لصالحه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى معين الشعباني المدير الفني للترجي سعادته البالغة بعد حسم النادي للقب الدوري التونسي لصالحه وللموسم الثالث على التوالي.

وحسم فريق الدم والذهب لقب الدوري لصالح رسميًا مساء اليوم وهو الـ29 في تاريخه، ذلك بانتصاره على شبيبة القيروان بأربعة أهداف دون رد ضمن الجولة الـ23 للبطولة.

وقال المدرب لموقع كووورة "قدمنا موسمًا كبيرًا، لقب الدوري المحلي لم يأت بسهولة".

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"المجموعة كانت تحت الضغط، اتفقت مع اللاعبين على ضرورة بذل كل ما في وسعنا للمحافظة على لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا".

أضاف "بفضل العناصر البشرية وحسن الإدارة نجحنا في تخطي الصعوبات، سنؤجل الاحتفالات لحين خوض مباراة نصف نهائي كأس تونس".

أتم قائلًا "سنحتفل مع جماهيرنا العريضة في الجولة الأخيرة من عمر الدوري، أشكر لاعبي الترجي على ما بذلوه من جهد مضاعف".

يُذكر أن الترجي تُوج قبل أيام قليلة بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما حسم الاتحاد الأفريقي مباراة الإياب أمام الوداد لصالحه عقب انسحاب الفريق المغربي.