بـ"الشرط الجزائي" .. الاتحاد يستعد للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد

صفقة ضخمة "محتملة" في نادي الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي

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يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، على صفقة عالمية ضخمة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد الذي توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي 2022-2023، يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ ما دفعه لإقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو، وتعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بدلًا منه.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي إكرام كونور، عن رغبة قوية من العميد الاتحادي، في التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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كونور أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، استعداد الاتحاد، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو؛ لحسم الصفقة بشكل رسمي، في الميركاتو الشتوي القادم.

وأشار الإعلامي الرياضي، مساء اليوم الإثنين، إلى ارتباط اسم اللاعب، بـ3 أندية من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا أيضًا، إلى جانب الفريق الاتحادي.

جدير بالذكر أن مصادر مقربة من نادي الهلال السعودي، كانت قد نفت في وقتٍ سابق، وجود أي رغبة في التعاقد مع أنطوان جريزمان؛ لتعويض الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور.

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