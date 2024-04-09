فيديو | الشرطة الإسبانية ترد على التهديدات الإرهابية قبل قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي!

ماذا يحدث قبل المباراة؟

تفاعلت السلطات الإسبانية مع التهديدات الإرهابية بضرب ملاعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من قبل تنظيم الدولة الإسلامي.

ونشرت صحيفة "آس" عبر حسابها على منصة إكس، مقطع فيديو للعشرات من مدرعات الشرطة وسياج أمني، وهم يحاوطون ملعب سانتياجو برنابيو الذي يحتضن قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 9 أبريل، بمباراتي ريال مدريد ومانشستر سيتي، وآرسنال مع بايرن ميونخ، على أن تستكمل المباريات غدًا الأربعاء، بمواجهة باريس سان جيرمان مع برشلونة، وأتلتيكو مدريد مع بوروسيا دورتموند.

وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة " أوندا سيرو" الإسبانية، فإن تنظيم الدولة الإسلامي، قد هدد أمس الإثنين بمهاجمة ملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تنظيم الدولة قد نشر عبر إحدى وسائل الإعلام الخاصة به رسالة بعنوان "اقتلوهم جميعًا"، مع وضع أسماء الملاعب التي ستستضيف المباريات.

يشار إلى أن هذا لم يكن التهديد الأول لملاعب كرة القدم في الفترة الأخيرة، إذ سبق وتعرض ملعب أليانز آرينا قبل أسبوعين إلى تهديد مماثل أثناء استضافة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.