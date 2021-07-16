الشباب ينتصر على بنفيكا ويحسم صفقة قوية

الشباب يقترب من ضم لاعب مميز

يبدو أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، قد اقتربت من حسم صفقة أجنبية مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد منافسة شرسة من بنفيكا البرتغالي.

وتبحث إدارة الشباب عن تدعيم صفوف الفريق، بعد رحيل فابيو مارتينيز وانتهاء إعارته لنادي سبورتنج براجا البرتغالي، وانتقال كريستيان جوانكا إلى العين الإماراتي.

بوكا جونيورز يصدم النصر السعودي بشأن الصفقة المنتظرة

وكشف الإعلامي بيدرو سيبولفيدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اقتراب نادي الشباب من حسم صفقة اللاعب كارلوس جونيور، بعد منافسة من نادي بنفيكا البرتغالي.

وجاءت نص تغريدة بيدرو كالآتي: "كارلوس جونيور الذي كان قريبًا من بنفيكا، سيتم بيعه إلى الشباب، والصفقة في آخر تفاصيلها مع ناديه سانتا كلارا البرتغالي".

كارلوس جونيور الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، يلعب في مركز الجناح الأيسر، وسبق له ولعب لأندية أتلتيكو مينيرو وإنترناسيونالي وبارانا في البرازيلي، وانتقل إلى الدوري البرتغالي لصفوف ريو آفي في يناير 2019.

ولعب في أندية ريو آفي ولوليتانو وسانتا كلارا بالبرتغال، ليجد اهتمامًا من بنفيكا، ولكن الشباب السعودي نجح في إقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه.