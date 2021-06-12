الشباب يسعى لتعويض مارتينيز بصفقة برازيلية نارية

هل ينجح الشباب في التعاقد مع اللاعب البرازيلي؟

بدأ نادي الشباب السعودي محاولاته للتعاقد مع صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى للتعاقد مع أحد اللاعبين البرازيليين خلال الفترة الحالية.

إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، تسعى لإعداد الفريق بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم المقبل، حيث سيشارك الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

من اللاعب الذي يفاوضه الشباب؟

وأشار الإعلامي الرياضي البرازيلي "جواو باولو كابيلانيس" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه لديه معلومة بأن نادي الشباب السعودي يحاول منذ شهور التعاقد مع اللاعب البرازيلي مارينيو.

وأضاف الإعلامي أن خلال الأسبوع الماضي شركة "بيكسي" رفضت عرضًا من نادي الشباب للاعب البرازيلي، وصل إلى 3 ملايين دولار.

وأكد على أن نادي الشباب سيعود مرة أخرى بعرض جديد، لمحاولة التعاقد مع اللاعب البرازيلي مارينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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Há meses, o Al Shabab FC, da Arábia Saudita, tenta a contratação do Marinho!



Na semana passada, o Peixe rejeitou uma proposta oficial de 3 milhões de dólares. Os sauditas devem voltar com uma nova proposta em breve para tentar contratar o atacante!



Seguimos! 🔍🧐 — João Paulo Cappellanes (@capelareal) June 12, 2021

لماذا يريد الشباب التعاقد مع مارينيو؟

يسعى نادي الشباب للتعاقد مع مارينيو، من أجل تعويض رحيل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز، عقب انتهاء فترة إعارته من نادي سبورتينج براجا البرتغالي.

مارتينيز كان أحد الأعمدة الأساسية بصفوف نادي الشباب، ولكن طلبات النادي البرتغالي المادية المبالغ فيها، تسبب في رفض الشباب في الدخول في مفاوضات من أجل ضمه.

كما قررت إدارة الشباب الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي سيباستياو "سيبا" من أجل ضم لاعب أفضل منه.

من هو مارينيو؟

ويعد مارينيو هو أحد عناصر فريق نادي سانتوس البرازيلي، ويبلغ من العمر 31 عامًا، ويلعب في مركزي الجناحين اليمين واليسار، بالإضافة إلى المهاجم.

وسبق لمارينيو ولعب للكثير من الأندية البرازيلية، أبرزها جريميو وإنترناسيونالي، كما كان له تجربة احترافية في آسيا، بصفوف فريق تشانجتشون ياتال الصيني.

ما هدف فريق نادي الشباب؟

نادي الشباب كان قريبًا من التتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث كان المنافس الأول والأبرز للهلال على اللقب، ولكن الأخير نجح في حسمه.

ويسعى نادي الشباب لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة على جميع الألقاب، بالإضافة إلى الاستعداد لبطولة دوري أبطال آسيا التي سيعود للمشاركة فيها، بعد احتلال المركز الثاني بالدوري.

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