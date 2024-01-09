الشباب: تلقينا عروضًا من النصر والأهلي ضم متعب الحربي وهذا ردنا عليها

المدافع السعودي يُثير اهتمام كبار دوري روشن

SHAHID

اعترف نادي الشباب بتلقي عروضًا من النصر والأهلي للتعاقد مع مدافعه متعب الحربي، والذي ارتبط بالهلال كذلك.

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صاحب الـ23 عامًا يُثير اهتمام جميع كبار السعودية خاصة لإجادته في مركز الظهير الأيسر والذي يُمثل مشكلة لجميع الأندية الكبيرة تقريبًا، حيث اضطر النصر لاستقدام أليكس تيليس لسد العجز فيما يبحث الهلال عن لاعب يخلف ياسر الشهراني وكذلك الاتحاد عن لاعب أكثر انضباطًا من زكريا هوساوي والأهلي عن لاعب يُنقذه من الاضطرار لإعادة قيد إزجان أليوسكي على حساب أحد أجانبه.

الشباب كان قد أكد قبل عدة أيام تمسكه بالحربي، وقد شدد اللاعب في مقطع فيديو ظهر يوم أمس استمراره مع الليوث، واليوم نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن مصدر شبابي قوله أن العروض وصلت بالفعل من النصر والأهلي لكن تم رفضها جميعًا.

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إذ قال "رفضنا عروض النصر والأهلي لبيع عقد الحربي، ولن نقبل بالتفريط فيه خلال السوق الشتوي الجاري مهما كانت المغريات التي تقدمها الأندية، ولن يخرج من الشباب الموسم الجاري".

يذكر أن للحربي مرتبط بعقد مع الشباب يمتد لنهاية موسم 2025-2026، وخاض خلال الموسم الجاري ثماني مباريات فقط، في ظل ملاحقة الإصابات له.

SHAHID