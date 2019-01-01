الشباب السعودي يكشف حقيقة رحيل جمال بلعمري

العديد من التقارير المحلية كانت قد أشارت إلى وجود توتر في العلاقة بين اللاعب الجزائري وبين الإدارة

كشف الأستاذ أحمد المسعود المتحدث الرسمي ومدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب السعودي حقيقة التقارير التي أشارت إلى وجود أزمة مع اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري ورغبته في الرحيل عن الفريق.

العديد من التقارير المحلية كانت قد أشارت إلى وجود توتر في العلاقة بين اللاعب الجزائري وبين الإدارة الشبابية برئاسة الأستاذ خالد البلطان ونيته بالرحيل خلال الفترة الشتوية القادمة.

المسعود غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :” كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن جمال بن العمري وعلاقته مع الشباب، و هو أمر أشبع نفياً وتوضيحاً، ولعلنا نؤكد مجدداً أن إدارة الشباب ليس لديها الرغبة في بيع اللاعب الذي مدد عقده مؤخراً مع الفريق لثلاثة مواسم".

وأضاف المسؤول الشبابي : "الليث تنتظره مباراة هامة في البطولة العربية بعد يومين، و مؤسف أن ينساق المحبين حول الكثير من الشائعات والأطروحات التي أبعد ما تكون عن الواقع".

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يُذكر أن جمال بلعمري بطل كأس الأمم الإفريقية 2019، يُعد أحد أفضل المدافعين في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة.