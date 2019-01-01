تسيير حافلات لدعم الهلال أمام أوراوا في النهائي القاري

جامعة الملك سعود تستعد لاستضافة الذهاب

بادر نادي البكيرية السعودي بمبادرة دعم لنادي الهلال في مواجهته المرتقبة أمام أوراوا ريدز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

الذهاب من المقرر أن يقام في التاسع من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، على أن يلتقيا في الإياب في 24 من الشهر نفسه باليابان.

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وأعلن البكيرية عن تسيير حافلات من مقره إلى محيط الرعب، حتى تساند الجماهير بكثافة الزعيم في مهمته القارية.

البكيرية كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نادي البكيرية يتمنى التوفيق لممثل الوطن نادي الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ورئيس النادي الأستاذ عبد الرحمن الحضيف يوجه بتسيير حافلة للجماهير الراغبة بحضور المباراة، وسيكون تسجيل الجماهير في مقر نادي البكيرية لدى إدارة العلاقات العامة مساء الغد".

يذكر أن الهلال التقى بأوراوا في نهائي البطولة الآسيوية عام 2017، وتلقى الهزيمة ذهابًا 1-0، ثم تعادلا إيابًا 1-1، ليخسر الأزرق اللقب.