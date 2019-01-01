الشباب السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع جروس

جروس كان فقد رحل عن نادي الزمالك عقب انتهاء عقده

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب السعودي حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشان اقتراب إدارة النادي برئاسة خالد البلطان من التعاقد مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

صحيفة "الجزيرة" السعودية أشارت أمس إلى رغبة إدارة الشباب في الاستعانة بالمدير الفني السويسري الذي قدم موسم جيد مع نادي الزمالك.

جروس كان فقد رحل عن نادي الزمالك عقب انتهاء عقده مع الفريق الأول، الذي قاده للتتويج بثنائي كأس السوبر المصري السعودي، والكونفدرالية الإفريقية.

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(📸: @AlNassrFC ) pic.twitter.com/idA0sxGsxz — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 21, 2019

المسعود قال في تصريحات تليفزيونية أن إدارة الشباب، لم يحسم أمر التعاقد مع أي مدرب حتى الآن، حيث يتم بحث السيرة الذاتية لأكثر من اسم في الوقت الحالي.

وأكد مسؤول المركز الإعلامي بالليوث أن إدارة النادي، سوف تعلن عن اسم المدرب الجديد، بعد نهاية الانتخابات وفترة الطعون، واختيار مجلس الإدارة الجديد، يوم الأثنين المقبل.

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وكان المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا قد رحيل عن قيادة الفريق بنهاية الموسم، حيث أنهى الشباب الموسم في المركز الخامس مما جعله يفتقد المشاركة في البطولات الآسيوية الموسم المُقبل 2019\2020.