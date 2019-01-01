الشباب يُعلن أفضل لاعبيه لشهر أكتوبر

من فاز بجائزة لاعب الشهر في الشباب؟

أعلن نادي الشباب السعودي فوز مهاجمه سيباستياو دي فراتيس بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر في الفريق.

وكان النادي قد رشح 3 لاعبين للتنافس على الجائزة، وهم كريستيان جوانكا وسيباستياو دي فراتيس وألفريد ندياي، وطلب من جماهيره التصويت لأحدهم عبر حساب النادي الرسمي على إنستجرام.

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وأوضح الشباب عبر حسابه على تويتر فوز سيبا بالجائزة بتصويت الجماهير، وقد عرض مقطع فيديو للقطات اللاعب خلال أكتوبر وكتب معه "خمس مواجهات خاضها الشباب خلال شهر أكتوبر الماضي .. كان سيبا الأبرز بها .. وفقاً لترشيحات الليوث".

ويُعد أكتوبر شهرًا مثاليًا للشباب، إذ حقق الفوز في مبارياته الثلاثة ضمن الدوري السعودي، بانتصاره الخارجي على العدالة 1-0 وفوزه في الرياض على الاتفاق 2-1 والوحدة 2-0، بجانب تأهله لدور الـ8 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بتخطيه فريق شباب الأردن الذي أقصى حامل اللقب النجم الساحلي التونسي من دور الـ32.

وقد ساهم البرازيلي سيبا بتلك النتائج الممتازة بإحرازه 3 أهداف خلال مباريات الشباب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الثلاثة.