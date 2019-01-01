أخيرًا، عبد الفتاح آدم ينضم لتدريبات النصر الجماعية

الاعب تعافى أخيرًا من إصابته

شارك عبد الفتاح آدم مهاجم النصر في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق قادمًا من التعاون خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

وخضع اللاعب السعودي لفحوصات طبية عند الشريك الطبي للنادي، وتعلقت الفحوصات باختبارات القوة وتوازن العضلات وقد أثبتت تعافيه التام من الإصابة التي لحقت به خلال تدريبات المنتخب السعودي المشارك في بطولة غرب آسيا في أغسطس الماضي.

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وكان آدم قد بدأ برنامجه التأهيلي في الرابع من سبتمبر الماضي وقد تواصل حتى الـ17 من نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يخوض اللاعب عدة حصص تدريبية قبل الدفع به في المباريات.

ورغم حرص المدير الفني روي فيتوريا على سرعة استعادة عبد الفتاح آدم كونه البديل الوحيد للمهاجم عبد الرزاق حمدلله، إلا أنه لن يتعجل الدفع به وسيمنحه الوقت الكامل لاستعادة حساسية اللعب ورفع جاهزيته البدنية والفنية، حسبما أوضحت المصادر المتابعة.

وواصل النصر تدريباته اليوم بقيادة مدربه البرتغالي استعدادًا لاستئناف مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيلعب في الجولة العاشرة ضد الوحدة يوم الأحد في مكة.

يُشار لأن النصر وصل بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بجانب الهلال، ويمتلك كلًا منهما 20 نقطة من 9 مباريات.