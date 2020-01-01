مدرب الشباب يستغل العطلة لدراسة الدوري السعودي

الشباب فاز على الأهلي مؤخرًا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لويس جارسيا بلازا المدير الفني لنادي الشباب السعودي يستغل العطلة الحالية التي يتمتع بها لاعبو الفريق في دراسة الدوري السعودي وفرقه المختلفة.

الشباب كان قد هزم الأهلي بهدف دون رد يوم السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد منح المدرب الإسباني اللاعبين عطلة حتى يوم الأحد.

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وسنحت تلك الفرصة للاعبي الشباب للحصول على عدة أيام من الراحة نتيجة خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام الشعلة، وهي المباراة التي أطاحت بالمدرب السابق خورخي ألميرون.

يُذكر أن الشباب خسر مبارياته الأربعة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل مواجهة الأهلي، ولكنه كان قد سحق الشرطة العراقي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بستة أهداف دون مقابل في ذهاب دور الـ8.

وأنعش الفوز على الأهلي الأجواء داخل الفريق الذي سيواجه الحزم في الرس يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ14 من الدوري السعودي، ومن ثم وتحديدًا يوم 20 يناير المقبل سيلعب ضد الشرطة العراقي في إياب دور الـ8 من البطولة العربية.