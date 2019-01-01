السيسي يُكرم أبطال المنتخب الأولمبي المصري

الرئيس المصري وجه بتوفير الدعم الكامل لهم

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاعبي المنتخب الأولمبي المصري وجهازهم الفني لتكريمهم ومنحهم وسام الرياضة بعد تتويجهم بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا وتأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي لعدد من المنتخبات الرياضية التي حققت إنجازات قوية مؤخرًا، مثل منتخب مصر للاسكواش وبعثة المنتخب المصري الحاصلة على بطولة العالم للشباب في الكاراتيه.

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وحضر مراسم التكريم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب رئيس ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحادات الأخرى المعنية.

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولاً للهدف.

وأصدر الرئيس المصري توجيهاته في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

من جانبهم، أعرب الرياضيون المكرمون عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس المصري لهم، الأمر الذي يعكس تقديره ورعايته للرياضيين المتميزين في مصر، فضلًا عما يمثله ذلك التكريم من حافز إضافي لهم لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.