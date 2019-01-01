حسين الشحات: كفانا، نريد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي حصد أول انتصار له في دور المجموعات

أبدى حسين الشحات نجم الأهلي سعادته بالفوز على الهلال السوداني يوم أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو الفوز الذي منح الفريق نقاطه الثلاثة الأولى في ثمن النهائي.

وكان الفريق المصري قد خسر مباراته الأولى أمام النجم الساحلي في تونس بهدف نظيف، لكنه هزم ضيفه السوداني في ملعب السلام أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف واحد.

رسميًا - الهلال يطيح بمدربه صلاح آدم بعد الهزيمة من الأهلي

وسجل الشحات أحد هدفي الأهلي فيما أحرز رمضان صبحي الهدف الثاني من ركلة جزاء، وقد أكد لاعب العين الإماراتي السابق أن الفوز والنقاط الثلاثة أهم من الهدف.

مضيفًا لقناة بي إن سبورتس "الفوز أهم من الهدف، لعبنا المباراة أمام الهلال للفوز فقط".

"هدفنا منذ البداية كان اللعب بأسلوب هجومي وتهديد مرمى المنافس على مدار المباراة، خاصة أننا نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا".

الشحات أكد أن هدف الأهلي من البطولة هو العودة وحصد اللقب التاسع بعدما خسر النهائي آخر موسمين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

إذ قال "لم نفز بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ سنوات، كفانا .. نريد الفوز بالبطولة هذا الموسم".