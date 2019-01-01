النصر يحسم اليوم موقف عبد الله مادو من مواجهة التعاون في السوبر السعودي

اللاعب تعرض لإصابة خلال مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

يحسم النصر السعودي اليوم الإثنين موقف مدافعه عبد الله مادو من لعب مباراة السوبر السعودي أمام التعاون يوم السبت القادم، بعد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيحاء في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدافع السعودي قد سقط على الملعب إثر احتكاك مع التشيلي روني فيرنانديز وكانت النتيجة حصوله على 5 "غرز" في حاجبه الأيمن، وغادر مادو ملعب المباراة ضد الفيحاء والتي حسمها النصر لصالحه بنتيجة 4-1 بعدما كان متأخرًا بهدف حتى الـ20 دقيقة الأخيرة.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن موقف اللاعب من لعب مباراة السوبر في جدة سيتحدد اليوم، وفي حال لم يكن قادرًا على اللعب سيتواجد عمر هوساوي في قلب الدفاع بدلًا منه.

ومن جانب آخر، بدأ حارس المرمى "وليد عبد الله" برنامجه التأهيلي بعد مطالبة المدير الفني روي فيتوريا الجهاز الطبي والمعدين البدنيين بسرعة تأهيله ليكون جاهزًا لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي.