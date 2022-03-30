السنغال: منتخب مصر لم يتعرض للعنصرية والقاهرة معروفة بالليزر!

رد أوجستين سنجور؛ رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، على تقديم الاتحاد المصري لشكاوي بسبب تعرض لاعبي الفراهنة للعنصرية، خلال المباراة التي جمعت بين مصر والسنغال أمس الثلاثاء.

وتأهل المنتخب السنغالي إلى كأس العالم 2022، بعد التفوق على المنتخب المصري بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد الخسارة ذهابًا بهدف دون رد، والفوز بنفس النتيجة إيابًا.

لماذا قدمت مصر شكوى ضد السنغال للاتحاد الإفريقي؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تقدمه لشكوى رسمية إلى نظيره الإفريقي، بعد تعرض محمد صلاح قائد الفريق وكثير من لاعبي المنتخب المصري، للاستهداف بمؤشرات الليزر الأخضر أثناء المباراة.

الاتحاد المصري تقدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي قبل المباراة، إلى الاتحادين الدولي والإفريقي ومراقب المباراة، وكذلك مسؤول الأمن.

وأشار إلى أن منتخب مصر تعرض للعنصرية وظهرت في المدرجات لافتات عدائية موجهة ضد اللاعبين خاصة محمد صلاح، بالإضافة لإرهاب الجماهير السنغالية للاعبين المصريين، عن طريق رميهم بالزجاجات والحجارة أثناء التسخين.

الجماهير قامت أيضًا بمهاجمة حافلة المنتخب المصري، والتي أسفرت عن تهشيم زجاجها، ووقوع عدد من الإصابات، وهم ما تم توثيقه ورصده بالصور ومقاطع الفيديو المرفقة بالشكوى. اقرأ التفاصيل

ما هو رد رئيس الاتحاد السنغالي على شكوى مصر؟

وخلال تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، قال سينجور: "أنتظر تقارير رسمية حول الوقائع التي حدثت خلال المباراة".

وتابع: "عندما كنت في المدرجات لم أنتبه للأشياء التي كانت تُرمى داخل الملعب، وأما عن الليزر الأخضر، فإن كانت قد وقعت فهي على كل حال السابقة الأولى في السنغال، ولكننا نعلم أن هناك الكثير من ذلك في القاهرة، وهو معتاد في دور بعينها بخلاف السنغال التي لم تكن معتادة على هذا الأمر".

واختتم رئيس الاتحاد السنغالي تصريحاته قائلًا: "لم أر أثناء المباراة شيئًا يمكن اعتباره من هذا القبيل، لأن السنغاليين معروفين بحسن الضيافة".

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