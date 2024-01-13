السفاح جاهز.. دفعة هائلة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

النبأ السعيد يثلج صدر أنشيلوتي

تلقى ريال مدريد نبأ سعيدًا قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو مساء غد الأحد، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي كأس السوبر الإسباني.

ويسعى الميرنجي للفوز بأول لقب هذا الموسم، من أجل الثأر من برشلونة، الذي هزمه في نهائي النسخة الماضية (3-1) بالسعودية أيضًا.

وذكرت صحيفة "Okdiario" الإسبانية أن "داني كارفاخال تغلب على الانزعاج الذي كان يعاني منه في ربلة الساق، ومنعه من خوض التدريبات أمس الجمعة".

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وأضافت: "تدرب صاحب الـ32 عاما مع بقية أعضاء الفريق بشكل طبيعي اليوم، وأنهى المران حتى آخره، ما يعني جاهزيته لموقعة الكلاسيكو".

ويثلج هذا النبأ صدر كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي، الذي سيضع لاعبًا كبيرًا في مخططه، كان الأفضل في مواجهة نصف النهائي أمام أتلتيكو، إذ سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة في الوقت الإضافي.