الانتقال إلى الأهلي؟ .. السعودية تنافس مانشستر يونايتد على "هداف فلامنجو"

هداف برازيلي قد ينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين في الميركاتو الشتوي

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يغري دوري روشن السعودي للمحترفين، أحد النجوم البرازيليين، كـ"وجهة محتملة" في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم، منذ بداية العام الحالي 2023؛ والذي شهد توقيع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "90min"، عن إمكانية انتقال جابرييل باربوسا، مهاجم نادي فلامنجو البرازيلي، إلى الملاعب السعودية، في الميركاتو الشتوي القادم.

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الشبكة العالمية كشفت عن أن باربوسا، يحظى باهتمام كبير من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد أيضًا؛ إلا السيناريو الأقرب في مستقبله، هو الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأكدت على أن الأندية الأوروبية، أصبحت تواجه صعوبات كبيرة في حسم الصفقات، أمام الإغراءات المالية الضخمة، من فرق المملكة.

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم النادي السعودي، المهتم بالتعاقد مع اللاعب الملقب باسم "جابي جول"؛ إلا أن الأهلي قد يكون هو المقصود، خاصة أن الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول، طلب من الإدارة، التعاقد مع محترف أجنبي هداف، في الشتوية.

باربوسا البالغ من العمر 27 سنة، بدأ مسيرته الكروية في سانتوس البرازيلي، قبل الرحيل إلى أوروبا، من بوابة الإنتر الإيطالي عام 2016، والذي أعاره إلى بنفيكا البرتغالي.

تجربة جابرييل باربوسا في الملاعب الأوروبية، كانت غير جيدة؛ ليقرر اللاعب العودة إلى البرازيل في يناير 2019، عندما وقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو.

ومع فلامنجو.. سجل باربوسا، 139 هدفًا وصنع 38 آخرين، خلال 246 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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