"الأهلي سيعود للمنافسة بقوة" .. ماتياس يايسله يطلب هاتين الصفقتين في الشتوية!

طلبات ماتياس يايسله في اجتماع النادي الأهلي السعودي الأخير

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منذ العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُعاني من تذبذب في النتائج.

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الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 25 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر"، في الوقت الذي ودع فيه الفريق، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.

ومن أجل ضمان العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري، في الموسم الرياضي الحالي، عقدت الإدارة الأهلاوية، اجتماعًا مع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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وفي هذا السياق.. كشف الناقد الرياضي طارق كيال، المقرب من البيت الأهلاوي، عن طلبات يايسله من مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الأخير؛ وذلك قبل فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، بشكل رسمي.

وأعلن كيال في تصريحات مع برنامج "كورة"، طلب المدير الفني الألماني الشاب، من مسؤولي النادي الأهلي؛ التعاقد مع لاعب ارتكاز عالمي "رقم 6"، بالإضافة إلى مهاجم أجنبي "هداف".

وتوقع الناقد الرياضي، الذي شغل منصب المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأهلي سابقًا، عودة الفريق للمنافسة بقوة على لقب الدوري، في حال نجح في التعاقد مع هاتين الصفقتين؛ خاصة أنه يمتلك أسماء محلية وأجنبية جيدة للغاية.

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