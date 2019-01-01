السعودية تستهدف السوبر الإسباني مقابل 180 مليون يورو

عقد ضخم قد ينقل السوبر الإسباني للأراضي السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مفاوضات جارية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومسؤولين في المملكة العربية السعودية للعب مباريات السوبر الإسباني في الأراضي السعودية.

وأشارت الصحيفة أن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين ولم يتم التوصل لاتفاق بعد، لكن الحديث يدور حول لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية لـ6 سنوات متتالية بدءً من الموسم القادم عام 2020، مقابل 30 مليون يورو للموسم الواحد أي بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون يورو.

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وأوضحت ماركا أن الأمر برمته سيتم عرضه ونقاشه في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والمقرر إقامته يوم 29 أبريل الجاري، والذي سيُناقش كذلك تغيير مقترح في شكل البطولة.

كان الاتحاد الإسباني قد عبر عن رغبته تغيير شكل السوبر الإسباني ليُلعب بنظام بطولة مجموعة بين 4 فرق بدلًا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس في إسبانيا.