قرار جديد من الاتحاد الإنجليزي احترامًا لمشاعر اللاعبين المسلمين

الاتحاد الإنجليزي يحذو حذو الرابطة الإنجليزية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التوقف عن منح الفريق الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي زجاجة من الشامبانيا، احترامًا لمشاعر اللاعبين المسلمين، كون الإسلام يُحرم تناول الخمر.

وكان وضع زجاجة من الشامبانيا في غرفة تغيير ملابس الفريق الفائز عُرف متبع في البطولة، ليتسنى للاعبين الاحتفال بالفوز باللقب، لكن الاتحاد الإنجليزي وبعد مشاورات طويلة قرر إيقاف هذه العادة حتى لا تتعارض مع اللاعبين المسلمين.

وأوضحت صحيفة ديلي تيليجراف أن القرار لم يأت نتيجة شكاوٍ من الأندية أو اللاعبين بل بعد تفكير ودراسة من جانب مسؤولي الاتحاد، الذين رأوا أن تلك الخطوة سترفع الحرج عن اللاعبين الذين لا يسمح لهم دينهم بتناول الكحول وبالتالي يتسنى لهم الاحتفال مع زملائهم بالفوز، وكذلك اللاعبين الذين لا تسمح لهم أعمارهم بتناول الكحول.

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وقرر الاتحاد استبدال زجاجة الكحول المتعارف عليها بزجاجة شامبانيا خالية من الكحول ليحتفل اللاعبين بالفوز باللقب، وسيتم العمل بهذا القرار بدءً من نهائي الموسم الحالي بين واتفورد ومانشستر سيتي.

إذ قال أحد المسؤولين في الاتحاد "الفريق الفائز سيُمنح زجاجة شامبانيا خالية من الكحول ليحتفل بالبطولة، وسنبدأ بهذا الأمر من نسخة الموسم الجاري. هذا للتأكيد على أننا نأخذ بعين الاعتبار اللاعبين والمجتمعات الذين يمتنعون عن تناول الكحول، وكذلك اللاعبين تحت سن 18 عامًا".

يُذكر أن رابطة البريميرليج توقفت عام 2012 عن تقديم جائزة عبارة عن زجاجة كحول للاعب الفائز بلقب رجل المباراة بعد رفض عدد من اللاعبين المسلمين استلامها.