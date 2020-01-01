السعودية تتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

الأخضر يلاقي تايلاند في الدور المقبل

حقق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا فوزًا صعبًا أمام نظيره السوري بهدف وحيد، على ملعب تاماسات، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا تايلاند 2020، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2023.

هدف المباراة الوحيد سجله فراس البريكان قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق فقط.

بهذا الفوز تأهل الأخضر الأوليمبي إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية محتلًا صدارة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، أما المنتخب السوري فحل ثانيًا بأربع نقاط، وتأهل هو الآخر للدور المقبل.

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ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي في دور الـ8 منتخب تايلاند، في 18 من يناير الجاري، أما نسور قاسيون فسيواجهون أستراليا في اليوم نفسه.

الأخضر كان قد استهل مشواره في البطولة بالفوز أمام اليابان بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم تعادل سلبيًا أمام قطر دون أهداف.

بينما نسور قاسيون فتعادلوا أمام الأدعم إيجابيًا بثنائية لكل منهما، ثم حقق الفوز أمام الساموراي بالنتيجة نفسها.