"سنبدأ مباراة الصين بنتيجة (0-0)" .. مانشيني يعترض مجددًا على أزمة الأجانب ويتفاءل بعودة السعودية!

السعودية تواجه الصين في تصفيات كأس العالم 2026..

أبدى الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، تفاؤله بأن الأخضر سيكون أفضل من المباراة الماضية، خلال مواجهة الصين، مضيفًا أن المنتخب الصيني جيد، رغم خسارته بسباعية في الجولة الأولى.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة الصين، على ملعب داليان، مساء الغد (الثلاثاء)، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال مانشيني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الصين، أن لقاء الغد، مختلف تمامًا عن المباراة السابقة لكافة المنتخبين، والمباراة ستبدأ بنتيجة (0-0)، مبديًا تمنياته بأن يقدم المنتخب السعودي أداءً مماثلًا في الشوط الثاني من المباراة الماضية أمام إندونيسيا، حيث صنع الفرص وكان يجب استغلالها بتسجيل الأهداف.

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وعلّق مانشيني، لصحيفة "الشرق الأوسط" على ظاهرة إهدار الفرص في المباراتين السابقتين للسعودية، قائلًا إن الأخضر يتدرب بشكل مكثف على التسجيل، ويعمل على الاستمرار في صناعة الفرص.

وتلقى مدرب السعودية، سؤالًا من إحدى الصحف الصينية، حول تأثير عدد الأجانب في دوري روشن، وهو الأمر الذي أثاره عقب مباراة إندونيسيا، بالكشف عن قلة دقائق مشاركة اللاعبين السعوديين في الدوري، والذي ينعكس بدوره على أداء المنتخب، ليصف مانشيني الأمر بأنه (مشكلة)، معربًا عن تمنياته بأن يبذل اللاعبون جهدهم للحصول على دقائق أكبر للعب في المسابقة.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بالتعادل مع إندونيسيا بنتيجة (1-1)، في الجوهرة المشعة، فيما سقط الصين - خارج أرضه - أمام اليابان بنتيجة (0-7)، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.