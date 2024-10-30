السعودية والبريميرليج في ترقب .. توابع زلزال الكرة الذهبية تمهد لرحيل فينيسيوس "المُنهار" عن ريال مدريد!

هل تضرر البرازيلي من زخم ريال مدريد!

لم يكن حصول النجم الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، على جائزة الكرة الذهبية 2024، مجرد خبر مفاجئ لجماهير كرة القدم حول العالم، لكنه تسبب في صدمة كبيرة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

فينيسيوس الذي ساهم بشكل مباشر في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني في الموسم الماضي، نزل خبر خسارته للكرة الذهبية كالصاعقة على رأسه، ليقرر مقاطعة الحفل ويدخل في نوبة حزن شديد.

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ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا أكدت خلاله أن فينيسيوس لا يبدو متماسكًا، مثلما ادعى في تغريدته الأخيرة، بل إنه يقف على حافة الانهيار وقد تكون خسارته للكرة الذهبية نقطة تحول في مسيرته وتهدد مستقبله مع ريال مدريد.

وحللت الصحيفة، بعض من أسباب خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية، مشيرة إلى أن وجود 5 لاعبين غيره من ريال مدريد في السباق، ساهم في تفتيت الأصوات بينه وبين زملائه، بخلاف أن معيار "اللعب النظيف"، صب في صالح منافسه رودري، في ظل الصورة السلبية التي يعكسها اللاعب البرازيلي على أرض الملعب وخارجه.

وأشارت "آس"، إلى أن فينيسيوس لديه الآن عدة أسباب كافية للرحيل عن ريال مدريد، حيث ينتهي عقده مع النادي الملكي في صيف 2027، ولديه عروض قياسية من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وباريس سان جيرمان وعرض فلكي من الدوري السعودي.

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وأوضحت أن فينيسيوس يشعر الآن بالضيق لأنه ليس النجم الأوحد في ريال مدريد رغم ما يقدمه للفريق، حيث سحب وصول جود بيلينجهام وكيليان مبابي في الموسمين الماضي والحالي، البساط من تحت أقدامه، بخلاف أنه يلقى معاملة لا تسره سواء من حكام المباريات في إسبانيا وجماهير المنافسين التي تشن حملات عنصرية ضده.

وختمت: "كل هذه الأسباب قد تدفع فينيسيوس للتفكير في الرحيل عن ريال مدريد وبدء رحلة جديدة في عالم كرة القدم، بعيدًا عن الضغوطات الواقعة عليه".