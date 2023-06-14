"السر وراء رحيل نجمي العميد" .. إعلامي اتحادي يكشف "الانتماء الحقيقي" لأنمار الحائلي!

التشكيك في المرشح وليد الشهري لم يعجب البعض ودفعهم للتشكيك في انتماء أنمار الحائلي

بينما توحد الوسط الرياضي الاتحادي خلف أنمار الحائلي ليفوز بفترة رئاسية جديدة، فجر الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه مفاجأة من العيار الثقيل عنه.

الحائلي تقدم بالفعل أمس الثلاثاء، بأوراق ترشحه لرئاسة النادي الجداوي، أمام منافسه الوحيد وليد الشهري، على أن تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية في 22 من يونيو الجاري.

لكن جمهور الاتحاد خرج مشككًا في الشهري، وزعم الكثيرون أنه ينتمي لنادي النصر، بل هو نصراوي متعصب.

وأمام هذا التشكيك في انتماء المرشح المحتمل، ادعى جستنيه انتماء الحائلي لنادي الهلال، بل وزاد أن عبد الوهاب عابد؛ الرئيس التنفيذي للنادي الجداوي، هلالي أيضًا، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا تبغوا تعرفوا الحقيقة، ترى رئيسكم الحالي كان هلالي والرئيس التنفيذي كان ايضا هلالي ولكن كلاهما حقق نجاح باهر على مستوى الفريق الاول لكرة القدم لوجود البيئة التي ساعدتهما على بلوغ النجاح".

وبينما طالبه غالبية الجمهور في التعليقات أسفل التغريدة بالصمت والكف عن محاربة مجلس الحائلي، بل ووصل الأمر ببعض في التشكيك في نوايا جستنيه من وراء الحديث عن هذا الأمر حاليًا.

لكن المشجع الاتحادي صاحب حساب "حسين بن صبح"، فتح الدفاتر القديمة، وتساءل عما إذا كان الحائلي متورطًا في صفقة خفية مع الهلال، تسببت في فقدان العميد للثنائي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، الذي انتقل للزعيم في شتاء.

جدير بالذكر أن فوز أنمار الحائلي بانتخابات الاتحاد محسوم بنسبة كبيرة، في ظل امتلاكه القوة التصويتية الأكبر، بينما لا يمتلك منافسه الشهري حتى حق التصويت لنفسه.