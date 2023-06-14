اتهامات ومناشدات لوزارة الرياضة .. "أيادٍ نصراوية تعبث في انتخابات الاتحاد"

الجمهور الاتحادي لا يرغب إلا في أنمار الحائلي، وهو ما دفعه للتفتيش في الدفاتر القديمة

يزداد الوسط الاتحادي اشتعالًا يومًا تلو الآخر بشأن انتخابات اختيار مجلس الإدارة الجديد عن المؤسسة غير الربحية، لكن هذه المرة الاتهامات خطيرة والمناشدات لوزارة الرياضة بالتدخل تزداد.

بالأمس، أُغلق باب الترشح للانتخابات مع تقديم الثنائي أنمار الحائلي ووليد الشهري أوراق ترشحهما، على أن يتم الكشف عن قوائم النهائية للمرشحين غدًا الخميس، ثم تُجرى الانتخابات في 22 من يونيو الجاري.

وفي ظل رفض الاتحاديين لأي رئيس بخلاف أنمار الحائلي، بدءوا في البحث وراء المرشح المنافس، وسط مزاعم بانتمائه للنصر واتهامات له بالعبث في انتخابات العميد من وراء ترشحه.

الجمهور الاتحادي تداول صور للشهري، تحمل الشعار الخاص بصحيفة "الرياضية"، يظهر خلالها المرشح المحتمل ممسكًا بجوال، يظهر عليه شعار النصر، وعلق المشجع الاتحادي "سلطان العتيبي": "صورة مع التحية لوزير الرياضة، هذي صورة المدعو وليد المنصور الشهري، المشجع النصراوي الذي تقدم للترشيح لرئاسة الاتحاد ومرفق صورة لتغريدة المدعو غيث العمري، يلمح لأمر يحاك لا نعرف عنه شيئًا، يجب الضرب بيد من حديد على يد كل عابث يا سمو الوزير".

فيما علق حساب "ابو يزيد": "من قال أن وليد المنصور الشهري اتحادي، الله يكفي الاتحاد شر نفيعي جديد"، فيما أضاف "براهيم": "اللي يغير اسمه من وليد محمد منصور الشهري إلى وليد المنصور عشان ما حد ينتبه أنه نصراوي ما منه رجاء".

جدير بالذكر أن فرصة نجاح الشهري في انتخابات النادي الجداوي ضئيلة للغاية، في ظل امتلاك الحائلي القوة التصويتية الأكبر.