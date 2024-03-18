"السر فيما فعله أسطورة آرسنال!".. هجوم كبير على قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي!

"أين الشفافية؟"

انتقد عدد من مشجعي كرة القدم في إنجلترا طريقة إجراء قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأحد.

وسحب القرعة نجم آرسنال السابق إيان رايت، الذي ظهر على الهواء مباشرة في قناة "itv"، وظل يفتش في الحقيبة الشهيرة، قبل إظهار الأرقام للكاميرا، دون أن يتم إخبار الجمهور مسبقًا بالرقم المتعلق بكل فريق.

وحسب صحيفة "ذا صن" فإن الأجواء كانت بعيدة كل البعد عن القرعة التي تتم عادة في بيئة أكثر رسمية، إذ جرى سحب الفرق مباشرة من الحقيبة بدلا من وضع الكرات أولا في (قبعة) كما هو الحال تقليديًا".

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ورأى بعض المشجعين أن القرعة كانت "الأكثر ثباتًا على الإطلاق" بسبب الافتقار إلى الشفافية في إعلان أرقام الفرق، إلا أنه لم يثبت أحد وجود "تلاعب".

وسيلاقي حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، فيما أوقعت القرعة مانشستر يونايتد، في مواجهة سهلة على الورق ضد كوفنتري سيتي، أحد فرق دوري "التشامبيونشيب" الذي فجر مفاجأة بإقصاء وولفرهامبتون.

وستقام مبارتا نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" العريق في لندن، يومي 21 و22 أبريل المقبل.