تناسى كارثته أمام العين .. النصر يستغل سيداته لـ"السخرية" من وداع الهلال الآسيوي

رسالة ساخرة من النصر ضد الهلال..

يبدو أن نادي النصر السعودي، تناسى أنه ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، على يد العين الإماراتي؛ وذلك عندما استخدم اسم الأخير، للسخرية من الغريم الأزلي الهلال.

العين تجاوز النصر، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي، قبل أن يتخطى عقبة الهلال في المربع الذهبي، وبخمسة أهداف مقابل أربعة في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وبعد إقصاء الهلال من البطولة الآسيوية.. نشر النصر "إعلانًا"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لموعد مباراة فريق السيدات الأول لكرة القدم بالنادي، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

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هذا الإعلان حمل سخرية ضد الزعيم الهلالي، وذلك باستخدام اسم الفريق الإماراتي؛ حيث كتب العالمي: "(العين) للتتويج متشوّقة.. سيـدات العالمي يتوّجن بالذهب الأحد، على ملعب (الأول بارك)".

وطالب النصر من جماهيره، سرعة حجز تذاكر المباراة، والتي ستشهد تتويج فريق السيدات، بلقب الدوري السعودي رسميًا؛ وذلك للعام الثاني على التوالي.