السد يُعلن رسميًا رحيل فيريرا بعد نهائي كأس أمير قطر

مواجهة الدحيل آخر مباريات فيريرا مع السد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي السد القطري رسميًا رحيل مدربه جوزفالدو فيريرا بنهاية الموسم الجاري.

وكان المدرب قد أعلن أن مواجهة الدحيل يوم الخميس القادم في نهائي كأس أمير قطر ستكون الأخيرة له مع الفريق القطري الذي تولى تدريبه لـ3 سنوات ونصف.

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وجاء إعلان السد عبر حسابه الرسمي على تويتر، إذ كتب في تغريدة "سيكون نهائي كأس الأمير يوم الخميس المقبل آخر نهائي يخوضه الفريق تحت قيادة مدربنا القدير جوزفالدو فيريرا .. شكرًا فيريرا على ثلاث سنوات ونصف نفتخر فيها بالعمل معك".

وبث النادي عبر نفس التغريدة فيديو يستعرض مسيرة المدرب البرتغالي معه والإنجازات التي حققها مع الفريق.

يُذكر أن فيريرا نجح في قيادة السد للفوز بأربعة ألقاب محلية هي دوري نجوم قطر وكأس أمير قطر وكأس السوبر القطري وكأس قطر، وقد بدأ مسيرته مع النادي في نوفمبر 2015 عقب استقالته من تدريب الزمالك المصري الذي قاده للفوز بالثنائية المحلية موسم 2014-2015.