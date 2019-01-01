فيريرا يعلن نهاية مسيرته مع السد ويشيد بتولي تشافي مسؤوليته الفنية

الزعيم في نهائي كأس الأمير والبرتغالي يتحدث عن اللحظات التاريخية للجمهور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد القطري، رحيله رسميًا عن قيادة الزعيم، مسلمًا الراية للنجم الإسباني تشافي هيرنانديز؛ لاعب الفريق، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا.

البرتغالي قاد الزعيم ليلة أمس السبت، للتأهل لنهائي كأس الأمير بعد التغلب على الريان بثنائية نظيفة، على استاد جاسم بن حمد.

وقال فيريرا عقب المباراة: "هذه مباراتي رقم 124 مع السد، وسعيد أنني سأنهي مسيرتي هنا أيضًا على ملعب السد، وأشكر جماهير السد في المقام الأول لمؤزرتها ودعمها لي طيلة السنوات الماضية".

وأضاف: "انتهت مسيرتي مع السد ولكن لم تنتهي مسيرتي التدريبية وجاهز للعمل مع الأندية في قطر أو خارج قطر في حال تلقي العروض وسوف أدرسها بكل دقة واختار الأفضل بالنسبة لي.

"أود الاستمرار والعمل في قطر وفي كافة القارات ولم لا لاستمرار لسنوات أطول في التدريب، أنتم تعلمون أنني لن أترك عشقي الأول كرة القدم".

وعن قيادة تشافي للزعيم، حيث كانت مواجهة الريان الأخيرة له في الملاعب، علق: "طيلة سنوات عملي مع تشافي كان على أعلى المستويات، خاصة أنه كان يهتم بنجومية اللاعبين الشباب ولم يهتم بنجوميته وشهرته وكان يسعى لمصلحة الفريق".

واستطرد: "تشافي سيتواجد في المكان الأنسب في مسيرته الرياضية، حيث يعرف قطر حق المعرفة ويعرف السد ولاعبي السد أيضًا وبالتالي سيكون محظوظًا أن يتواجد في بلد تمتلك بنية تحتية لا يوجد مثلها في العالم، وأتمنى للسد وتشافي كل التوفيق، ومتأكد من أن النجاحات ستتوالي على السد وذلك للطريقة التي يتعامل بها تشافي مع السد والجماهير والرياضة القطرية بشكل عام".

واختتم بالحديث عن مواجهة الريان: "السد سيطر على المباراة طوال الـ90 دقيقة وحرصنا على عدم ارتكاب الأخطاء وعدم تلقي الأهداف، وكان بإمكاننا أن نسجل المزيد من الأهداف، ولكننا حرصنا على اللعب بحذر دفاعي.

"سعداء للغاية أننا حققنا هذا الانتصار بعد انتصارنا منذ بضعة أيام على الأهلي السعودي في الآسيوية، وبالتالي أهنئ اللاعبين والجماهير التي ساندتنا، وأنا سعيد بالتأهل حتى لو كانت المباراة انتهت بنتيجة بهدف دون رد، خاصة أننا تأهلنا للنهائي، وسعيد أننا سنلعب النهائي في استاد الوكرة والذي سيتوجه إليه أنظار العالم لترى فريق السد، وهذه لحظات تاريخية لن ينساها لاعبوا السد، والجماهير يجب أن لا تبخل علينا في الحضور لهذه المناسبة، ورأيتم الرغبة الشديدة للاعبي السد للفوز في النهائي والتتويج باللقب.

"لا أعرف من سيواجه السد في النهائي ولكن لن تسنح لنا الكثير من الفرص وهي عادة المباريات النهائية دائمًا، لأن فيها حذر كبير كما أن لاعبي السد لديهم إرهاق بسبب ضغط المباريات ولكن السد لن يفرط في الفوز باللقب، ونعلم مدى صعوبة مواجهة الدحيل والسيلية ولكننا نرحب بأي فريق في المباراة النهائية".

يذكر أنه من المنتظر أن يلاقي السد في النهائي الفائز من مواجهة الدحيل والسيلية، التي ستقام اليوم الأحد، على ملعب سعود بن عبد الرحمن.