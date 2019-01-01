القطريون × السعوديون - السد في يده فرصة إنقاذ تاريخ رفاقه

الكلاسيكو السعودي القطري في عيون النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقتربت نهاية دوري أبطال آسيا 2019، وأصبحنا على موعد مؤكد مع أحد الفرق العربية بالنهائي؛ إما الهلال السعودي أو السد القطري.

الثنائي يتنافس اليوم الثلاثاء، على بطاقة التأهل للنهائي القاري، عندما يلتقيان على ملعب جاسم بن حمد، في ذهاب نصف النهائي، على أن يُقام الإياب في 22 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.

الزعيم السعودي وصل لهذا الدور بعدما تغلب على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد في الإياب بعدما تعادلا سلبيًا في ذهاب ربع النهائي.

أما الزعيم القطري فكان تأهله على حساب النصر السعودي، بيرمونتادا في الإياب بالفوز بنتيجة 3-1، بعدما كان مهزومًا في الذهاب 2-1.

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النسخة الحالية من البطولة الآسيوية شهدت عديد المواجهات السعودية القطرية المميزة، والتي أعطت لدوري الأبطال إثارة خاصة، لكنها إثارة لا تصب في صالح الأندية القطرية إلا في ربع النهائي..

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هناك ثماني مواجهات جمعت السعوديين بالقطريين في دوري أبطال 2019، فاز ممثلي المملكة السعودية بخمس مباريات، وفاز القطريون مباراتين فقط، وتعادلا مرة أخرى.

سجل السعوديون 18 هدفًا، بينما زار القطريون شباكهم بعشرة أهداف.

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أول أربع مباريات كانت بدور المجموعات، البداية مع أهلي جدة أمام السد، فاز الراقي في الذهاب 2-0، وكان الفوز الوحيد للأندية القطرية في هذه النسخة أمام السعوديين من نصيب السد في الإياب بنتيجة 2-1.

أما مواجهتا الهلال أمام الدحيل، ففاز الزعيم السعودي ذهابًا 3-1، وتعادلا إيابًا 2-2.

وأخيرًا، اتحاد جدة أمام الريان، فاز العميد ذهابًا 5-1، وكرر فوزه إيابًا 2-0.

أما المباراتان الأخيرتان فكانتا بدور ربع نهائي النسخة الحالية، وجمعت السد بالنصر، العالمي فاز في الذهاب 2-1، لكن ثأر الزعيم في الإياب بالفوز بنتيجة 3-1، ليطيح بالفريق السعودي من البطولة.

اليوم وبعد 22 يومًا أيضًا أمام السد فرصة للاقتراب من تفوق السعوديين على القطريين في النسخة الحالية من البطولة، حيث ستكون أمامه فرصة للإطاحة للمرة الثانية بممثل السعودية بالبطولة.