قطر تسمح بعودة الجماهير وتُعلن الضوابط المحددة

خبر سعيد لجماهير كرة القدم القطري

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر بدء الفتح التدريجي لعودة الجماهير إلى الملاعب خلال مباريات الدوري القطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذا القرار يأتي ضمن الاستعدادات لعودة الحياة تدريجيًا إلى الملاعب عقب استئناف دوري نجوم قطر لموسم 2019-2020 بعد توقفه منذ إبريل الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وأضاف البيان أن عودة الجماهير ستكون بعدد محدود لكل مباراة ووفق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، وذلك من الجولة الـ21 من الدوري القطري.

وأعلنت المؤسسة الضوابط المحددة لعودة الجماهير، وتشمل حصول كل فرد على تذكرة لدخول الملعب ووجوب ارتداء الكمامة واستخدام تطبيق احتراز (الرمز الأخضر)، وكذلك الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في الاستاد.

وأكد البيان أن التذاكر ستباع إلكترونيًا فقط عن طريق الموقع الرسمي، كما لن يتم طرح التذاكر الخاصة بمنطقة كبار الشخصيات ويمين ويسار المقصورة للبيع، ولن يُسمح بدخول من هم دون الـ12 عامًا.

يُشار إلى أن نادي الدحيل يتصدر جدول ترتيب دوري نجوم قطر بفارق نقطة واحدة عن الريان وخمس نقاط عن السد قبل جولتين من النهاية.