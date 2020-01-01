رسميًا | السد يُعلن توصله لاتفاق مع كازورلا

لاعب آرسنال السابق سيبدأ تجربة جديدة في قطر

أعلن السد القطري رسميًا توصله لاتفاق مع الإسباني سانتي كازورلا لارتداء قميصه خلال الموسم القادم، وقد يخوض معه المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020 حال سمح الاتحاد الآسيوي بذلك ووافق اللاعب.

كان نادي فياريال قد أعلن رسميًا يوم أمس رحيل اللاعب بنهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وقد كان عقده ينتهي في 30 يونيو الماضي لكن تم تمديده حتى نهاية موسم الدوري الإسباني.

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النادي القطري أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر توصله لاتفاق مع كازورلا، مشيرًا لوصوله قريبًا إلى قطر لإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

وقد نشر تويتر السد مقطع فيديو رحب خلاله باللاعب صاحب الـ35 عامًا، لكنه لم يكشف أي تفاصيل مالية خاصة بالتعاقد.

الاتفاق تم بيننا وبين سانتي .. اللاعب سيصل قريبآ للدوحه لاتمام باقي التفاصيل

مرحبا سانتي في نادي السد🖤🤍 @19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/QHYCWOeF4D — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020

يُشار إلى أن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كانت قد أكدت أن تعاقد السد مع كازورلا يأتي برغبة من مدربه تشافي هيرنانيدز الراغب في دعم صفوف الفريق بأكثر من لاعب أجنبي مميز، ويأتي على رأس أهدافه ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي.

يُذكر أن كازورلا عاد إلى فريقه فياريال قادمًا من آرسنال صيف 2018، وقد ظهر بمستوًى ممتاز في ملعب المادريجال، إذ لعب 82 مباراة سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 20.