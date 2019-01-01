مدرب الدحيل يلوم "اللمسة الأخيرة" للتعادل أمام الغرافة

تعادل مخيب لوصيف دوري نجوم قطر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى روي فاريا أسفه وضيقه لتعادل فريقه الدحيل سلبيًا مع الغرافة في الجولة الـ17 لدوري نجوم قطر، وهو ما وسع الفارق بينه وبين السد في الصدارة إلى 4 نقاط.

وأعاد المدرب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة سبب خسارة نقطتين لسوء اللمسة الأخيرة للاعبيه وعدم استغلالهم الفرص الكثيرة التي سنحت لهم، مضيفًا "أعتقد أن الفريق استطاع أن يفرض سيطرته على المباراة بصورة واضحة، لكن كما حدث في المباراة الماضية، فقد خلقنا الفرص ولكن لم نستطيع التسجيل، وعندما لا تسجل فإنك لن تنتصر ولن تحصل على النقاط الكاملة للقاء".

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أضاف "افتقدنا للمسة الأخيرة ولم نتمكن من إيجادها بالطريقة التي نريدها ويجب أن نعمل على هذا الشق وأن نحسن أداءنا الهجومي. هذا الأمر سيتغير قريبًا من ناحية التسجيل وأنا سعيد بأداء اللاعبين وتحكمهم في المباراة، ودائماً ما نحتاج الوقت ولكن الآن الوقت ليس كافيًا وأفضل طريقة للتحضير لدوري أبطال آسيا هو خوض مباريات الدوري والتسجيل واستعادة الثقة".

أتم حول عدم الدفع بأدميلسون من البداية "هو لم يتدرب مع الفريق بسبب الإصابة، وتدرب فقط يوم أمس وكنا نشك في قدرته على المشاركة في المباراة ولكن غامرنا وأشركناه في الدقائق الأخيرة".