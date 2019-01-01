كلاتنبرج يترك السعودية ويعود للتحكيم

الحكم الإنجليزي يترك المناصب الإدارية ويعود للملعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج للعودة للملاعب الخضراء والصافرة والبطاقات الملونة عقب تجربة إدارية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان كلاتنبرج قد ترك التحكيم في الدوري الإنجليزي قبل عامين ليخلف مواطنه هاوارد ويب في رئاسة لجنة التحكيم السعودية قبل أن يترك منصبه في أكتوبر الماضي ويتولى مهام إدارية أخرى خاصة بالتحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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صحيفة ميرور الإنجليزية أكدت أن كلاتنبرج سيُنهي عمله في السعودية في الأول من مارس القادم وينتقل للصين، حيث سيعود هناك للتحكيم عبر الدوري الصيني، وهو ما قد يفتح الباب لإدارة الحكام لمباريات محلية في دول مختلفة عن دولهم.

وقد قال صاحب الـ43 عامًا لموقع سبورت مول الذي نقله عنه ميرور "أشعر بحماس اتجاه التحدي الجديد. الدوري الصيني الممتاز تطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وهناك رغبة بتطوير معايير التحكيم هناك، أتطلع بقوة لأكون جزءً من هذا".