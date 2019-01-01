السد أمام النصر في أبطال آسيا.. عوامل ترجح كفة العالمي للتأهل

السد والنصر في مواجهة قوية في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحل النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على السد القطري، اليوم الإثنين، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب "جاسم بن حمد" بقطر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت على ملعب العالمي بالسعودية.

وهناك الكثير من العوامل التي ترجح كافة النصر السعودي على نظيره السد في المباراة للتأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال آسيا.

تعد خطط البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي هي أهم العوامل التي قد تعطي النصر أفضلية خلال المباراة، وهذا ليس تقليلًا من قيمة تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد، ولكن فوز العالمي في لقاء الذهاب يعطي فيتوريا إمكانية أكثر للمرور إلى الدور المقبل.

النتيجة بهدفين مقابل هدف هي سلاح ذو حدين بالنسبة للنصر، ففي حالة تسجيل السد هدفًا سيتأهل على حساب العالمي، رغم نتيجة التعادل بقاعدة احتساب الهدف باثنين خارج الأرض، ولكن في حالة نجاح النصر في الوصول لشباك السد، سيعطي لنفسه فرصة قوية للتأهل.

إقرأ أيضًا - ما موقف السد القطري بمونديال الأندية حال تتويجه بدوري أبطال آسيا؟

قوة النصر تكمن في انسجام لاعبيه، على الرغم من غياب عبدالرزاق حمدالله بسبب الإصابة إلا أن جميع اللاعبين في العالمي منسجمين بشكل كبير، وتواجد نور الدين إمرابط في الملعب يعطي دافع قوي للفريق في اللقاء.

فمن يخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا هل يؤمن النصر فوزه في الذهاب، أم السد يقلب الطاولة على العالمي؟