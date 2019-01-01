لون جديد - الأهلي يكشف عن الزي الاحتياطي الثاني

شاهد القميص الجديد للنادي الأهلي ليكون الزي الاحتياطي الثاني للفريق بعد الزي الأسود.

كشف النادي الأهلي، عن الزي الثالث الذي سيرتديه الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، ليكون هو الخيار الثالث بعدما تم الكشف عن الزي الرسمي والاحتياطي.

الأهلي كان أعلن عن الزي الاحتياطي الذي سيخوض به المباريات، والذي يحمل اللون الأسود، ليتم تغيير اللون المتعارف عليه "الأزرق".

أما عن الزي الثالث، فيتميز باللون الفيروزي، وهو لون جديد على الأهلي، حيث لم يرتدي المارد الأحمر هذا اللون من قبل.

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وكان الأهلي زيه الاحتياطي الأول يحمل اللون الأزرق، ولكن تم تبديله باللون الأسود، ليتم الاستقرار على اللون الفيروزي للزي الاحتياطي الثاني.

يذكر أن أول قميص كان يرتديه النادي الأهلي في تاريخه، عباراة عن خطوط رأسية بيضاء وحمراء وذلك لأنه كان مأخوذاً من علم مصر في العهد الملكي ثم تحول القميص بعد ذلك إلى نصف أبيض ونصف أحمر ثم تحول إلى اللون الأحمر الكامل.