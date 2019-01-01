الأهلي يستعد للسفر إلى الإمارات بمران ختامي بمشاركة معلول وجيرالدو

الأهلي ينهي كافة إجراءات السفر إلى الإمارات

يستعد فريق النادي الأهلي للسفر إلى الإمارات مساء غدٍ الخميس، من أجل خوض معسكرًا تدريبيًا لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الحالية.

الجهاز الإداري بالأهلي نجح في إنهاء كافة إجراءات السفر إلى الإمارات، بعدما حصلوا على تأشيرات السفر وتذاكر الطيران.

ويغادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي القاهرة مساء اليوم الأربعاء، ليسبقا بعثة الأهلي، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر، قبل وصول الفريق.

الأهلي سيخوض مرانه الأخير بالقاهرة اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلى الإمارات، لخوض فترة الإعداد الأولى قبل عودة منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى تدريبات الأهلي، بعد انتهاء الراحة التي حصلا عليها، قبل السفر إلى الإمارات.

وبدأ المدافع محمود متولي، في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي، بعد تحسن حالته خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لنتائج الآشعة التي أجراها للتعرف على نسبة التئام الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الزمالك بكأس السوبر المصري.

متولي سينضم لبعثة الأهلي التي ستسافر الى الإمارات، لإقامة معسكرًا تدريبيًا خلال الفترة القادمة.