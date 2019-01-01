تقارير: الزمالك يتهم إيناسيو لـ"فيفا" بتحريض كهربا على الهروب

الزمالك يشكو مدربه السابق للاتحاد الدولي بسبب كهربا.

قدم نادي الزمالك، شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، محورها المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو.

الأهلي أعلن تعاقده مع محمود كهربا في صفقة انتقال حر، لمدة 4 مواسم ونصف، بعدما فسخ عقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وأشار موقع "يلا كورة" إلى أن إدارة الزمالك قدمت شكوى ضد كهربا للفيفا، بعد رحيله عن القلعة البيضاء، اتهمت فيه البرتغالي إيناسيو، بتحريض كهربا على الهروب من القلعة البيضاء.

إدارة الزمالك استندت في شكواها على مشاكل إيناسيو مع القلعة البيضاء، في الوقت الذي كان يتولى فيه مهمة تدريب الفريق الأبيض، وهو ما دفعه لتحريض كهربا على الرحيل.

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إيناسيو كان مديرًا فنيًا للزمالك عام 2017، قبل الرحيل في نفس العام، بسبب خلافات مع إدارة النادي، قبل أن يتولى مهمة تدريب أفيس البرتغالي عام 2019.

كهربا رفض الاستمرار مع الزمالك، مستغلًا عدم توثيق القلعة البيضاء لعقوده الجديدة، ليفسخ عقده وينتقل إلى ديسبورتيفو أفيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفسخ كهربا عقده مع أفيس البرتغالي خلال شهر ديسمبر الجاري، ليتعاقد مع الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ونصف.